Francesca Lollobrigida è la pattinatrice di punta della squadra italiana su pista lunga e arriva alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 dopo una stagione in Coppa del Mondo che l'ha consacrata come una delle skater più temibili in molte distanze. Con il bronzo agli europei di Collalbo 2019 è diventata la prima italiana a conquistare una medaglia nell'allround del pattinaggio di velocità, ma anche a Calgary in Coppa del Mondo 2021 ha centrato risultati pesanti. Ecco perché c'è grande attesa per la sua prova tra i colori azzurri, ma le avversarie sono toste, specie con le solite olandesi, maestre della disciplina.

Pechino 2022

FRancesca Lollobrigida Credit Foto Eurosport

Quando gareggia Francesca Lollobrigida?

Sabato 5 febbraio, 9:30, SPEED SKATING: 3000 metri donne

Lunedì 7 febbraio, 9:30, SPEED SKATING: 1500 metri donne

Giovedì 10 febbraio, 13:00, SPEED SKATING: 5000 metri donne

Sabato 19 febbraio, 8:00, SPEED SKATING: Mass Start femminile

Quante medaglie ha vinto alle Olimpiadi?

Francesca Lollobrigida non ha mai conquistato una medaglia olimpicas. Dunque, Francesca, a Pechino, prova la caccia a un primo storico sigillo.

Lollobrigida dominante nei 3000m a Calgary: rivivi la prova

A quante Olimpiadi ha partecipato Francesca Lollobrigida?

Sono due le partecipazioni Olimpiche di Francesca Lollobrigida: a Sochi 2014, dove arrivò 23a nei 3000 m, e a PyeongChang 2018, dove chiuse 13a nei 3000 m, 10a nei 1500 e 7a nella mass start. Il podio Olimpico è decisamente quello che manca alla sua collezione. Compie gli anni il 7 febbraio... chissà che non sia la volta buona di festeggiare alla grande in quel di Pechino 2022.

Alla scoperta dello Speed Skating Oval, la casa del pattinaggio

