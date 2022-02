Erin Jackson ha fatto la storia! Nei 500 metri dello speed skating, la ventinovenne americana ha messo i pattini davanti a tutte ed è diventata la prima afroamericana a vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali. A 28 anni dal trionfo della leggendaria Bonnie Blair, la nativa di Ocala è riuscita a riportare gli States al comando nella distanza più breve.

L’oro di Erin però, alla prima medaglia olimpica in carriera, ha una storia che supera il colore della pelle. Che supera le naturali celebrazioni. Il vero motivo per cui la pattinatrice ha attirato l’attenzione del mondo è all’interno della sua storia, che passa dalle rotelle al ghiaccio e dall’amicizia con Brittany Bowe.

Erin Jackson non sapeva pattinare 6 anni fa, ora è oro olimpico

La storia

Erin nasce il 19 settembre 1992 a Ocala, nella zona centrosettentrionale della Florida. A scuola pratica con successo l’atletica, ma all’età di otto anni prende la direzione del pattinaggio. Inizia con le rotelle, vincendo in lungo e in largo (sette medaglie mondiali, 47 titoli nazionali, un argento ai Giochi Panamericani), ma per scrivere la storia deve fare amicizia con il ghiaccio. Nel settembre del 2017, sostenuta dalla famiglia e dalla sua allenatrice René Hildebrand, si consegna alle sapienti mani di Ryan Shimabukuro, il guru del pattinaggio USA. E in pochi mesi, partendo da zero, stacca il biglietto per i Giochi di PyeongChang, dove con poca esperienza si deve accontentare di un 24° posto.

Caduta e rinascita

Tornata a casa dell’esperienza coreana, "Speedy" fa un frontale con la sorte: cinica e bara. Prima subisce un infortunio molto serio e rischia di perdere la vista dall’occhio sinistro; dopo cade ai Trials Usa e - in lacrime - dice addio ai sogni di gloria, toccando il punto più basso della sua carriera sportiva. Ma proprio quando tutto sembra ormai perso, la ventinovenne trova qualcosa di inaspettato. Qualcosa che raramente si vede nello sport. La compagna Brittany Bowe, trentatreenne anche lei di Ocala con due Olimpiadi alle spalle, decide di rinunciare alla propria convocazione olimpica e lasciare il posto a Erin, compiendo un gesto incredibile. Un gesto che va ben oltre al bronzo nella staffetta, ai cinque titoli iridati e al record del mondo conquistati in carriera da Bowe.

Di fronte alle lacrime della compagna, Brittany non ha esitato, e come spesso succede quando fai qualcosa di buono poi la sorte ti premia. Grazie alla riallocazione delle quote mondiali in prossimità dei giochi, anche Bowe è riuscita a strappare il biglietto per la Cina, riuscendo a gareggiare nella capitale cinese. Le medaglia d’oro di Erin Jackson, storica per mille motivi, è anche un po’ di Brittany Bowe: l’attrice non protagonista di una vera storia olimpica.

