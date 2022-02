Pattinaggio di Velocità

Olimpiadi invernali, Mass Start Pattinaggio Pechino 2022 - Andrea Giovannini rimane imbottigliato e chiude 11°

PECHINO 2022 - Non c'è gloria nella finale della Mass-Start maschile per Andrea Giovannini. Il pattinatore azzurro resta imbottigliato nelle due curve finali e non riesce a giocarsi la medaglia sul rettilineo conclusivo. Per Giovannini matura così l'11° posto olimpico. Segui le Olimpiadi invernali su Eurosport e Discovery+.

00:01:50, 2 ore fa