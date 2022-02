Pattinaggio di Velocità

Olimpiadi invernali - Mass Start Pattinaggio Pechino - Andrea Giovannini vince la seconda batteria e vola in finale

PECHINO 2022 - Spettacolare Andrea Giovannini! Il pattinatore azzurro vince la seconda semifinale della Mass-Start col crono di 7:43.58 e si aggiudica 60 punti sprint. Adesso grandi speranze per un piazzamento da ricordare e, perché no, per tenere vivo anche il sogno di una medaglia a Cinque Cerchi. Segui le Olimpiadi invernali su Eurosport e Discovery+.

00:01:11, un' ora fa