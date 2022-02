Pattinaggio di Velocità

Olimpiadi invernali, Nana Takagi finisce fuori in curva: niente oro per il Giappone!

GIOCHI OLIMPICI - Finale di inseguimento amara per il Giappone: Nana Takagi finisce per terra in curva e vanifica il tentativo di corsa all'oro delle nipponiche.

00:00:30, un' ora fa