Nils Van der Poel torna a far parlare di sè a poco più di ventiquattro ore dal suo ultimo trionfo: il 25enne svedese ha infatti annunciato il clamoroso ritiro dallo speed skating. Personaggio copertina delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 in pista, con due ori sulle due distanze più lunghe del pattinaggio di velocità (5000 m e 10.000 m, quest'ultima che ha visto anche Davide Ghiotto conquistare il bronzo ), ma anche per la polemica sul ghiaccio del National Speeding Oval,

Intervistato ai microfoni di Rai Sport dal giornalista Stefano Rizzato, uno dei primi a diffondere la notizia su Twitter, il fuoriclasse della pista lunga ha motivato così le sue intenzioni: "Finirò la stagione, poi tornerò a fare le ultra-maratone o le adventure race".

Ad

Pechino 2022 Vittoria con schianto! La gaffe di Kleba dopo il successo nei 500 17 ORE FA

Ghiotto da applausi: rivivi il bronzo nei 10.000 m

"Come pattinare un 10.000": lo strano manuale di Van der Poel

Subito dopo la medaglia d'oro con tanto di nuovo record del mondo sulla distanza più lunga del pattinaggio di velocità (ha quasi abbattuto il muro dei 12'30"), Nils Van der Poel non ha smesso di attirare l'attenzione del pubblico. Dopo la gara, infatti, il 25enne svedese ha pubblicato sul web una sorta di trattato dal titolo "Come pattinare un 10.000... e anche mezzi 10.000", all'interno del quale rivela tutti i segreti dei suoi allenamenti. Un vero e proprio manuale dello speed skating.

Come fa notare lo stesso giornalista, all'interno di questo file da una sessantina di pagine potrebbe essere presente un indizio che lascia presagire alla decisione di lasciare il pattinaggio di velocità. "Non sarò io il primo ad abbattere il muro dei 6 minuti (nei 5000, ndr) e dei 12:30 (nei 10.000, ndr)" scrive lo svedese Van der Poel.

L'addio (momentaneo?) al pattinaggio di velocità

Ora tornerò in Svezia, ma non so nemmeno a quale indirizzo. Finirò la stagione, poi tornerò a fare le ultra-maratone o le adventure race [...] Finirò la stagione, poi tornerò a fare le ultra-maratone o le adventure race

Queste le parole rilasciate da Nils Van der Poel al giornalista Rai. Tra le cause di questa decisione, si ipotizza la volontà di separarsi da un ambiente che lui stesso aveva definito corrotto diversi giorni prima, quando ha accusato i tecnici olandesi per aver tentato di modificare le condizioni del ghiaccio in modo da favorire gli atleti della nazionale Oranje. Appoggerà dunque i pattini al chiodo per dedicarsi alla corsa di resistenza.

Che rimonta di van der Poel! Oro nei 5000 m

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta del pattinaggio di velocità

Pechino 2022 Impresa di Davide Ghiotto: rivivi il podio con la medaglia di bronzo 18 ORE FA