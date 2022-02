"Il più grande scandalo nel nostro sport"! Sono queste le parole pronunciate da Nils van der Poel Sono queste le parole pronunciate da Nils van der Poel dopo la medaglia d’oro nei 5000 metri . Il campione di Trollhättan ha accusato la squadra olandese di aver provato a manipolare il ghiaccio della pista attraverso lo scienziato dello sport Sander van Ginkel, giunto a Pechino per aiutare gli atleti neerlandesi.

Cerco di creare le condizioni più favorevoli possibili per i nostri pattinatori (ha detto Sander Van Ginkel a Schaatsen.nl)

van der Poel fa riferimento alle pressioni che il team olandese e lo scienziato hanno fatto a Mark Messer - colui che gestisce tutto ciò che riguarda il ghiaccio dentro lo stadio del pattinaggio - per avere una pista molto dura.

Le parole del padrone dei 5000 metri

"Ho grande rispetto per i pattinatori di velocità olandesi, ma questa è corruzione. Va contro l’etica dello sport, e non riesco a capire perché la federazione olandese abbia permesso tutto ciò. È imbarazzante, anche per gli atleti. È il più grande scandalo nel nostro sport, anche più grave del doping. Gli olandesi sono abituati ad una qualità del ghiaccio molto elevata e vogliono una pista dura per cercare di rendere al meglio, però agire in questo modo non è etico".

In previsione di venerdì

"Ho grande fiducia nell'organizzazione e credo che agiranno nel modo giusto. In ogni caso, per me è meglio quando il ghiaccio è in cattive condizioni, perché abbastanza bravo a gestirlo".

Che rimonta di van der Poel! Oro nei 5000 m

