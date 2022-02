Sull’anello di ghiaccio cinese una delle prove distance più attese andrà in scena e in casa Italia si confida in Andrea Giovannini, Michele Malfatti e Davide Ghiotto. In particolare, quest’ultimo ha messo in mostra doti non comuni nel corso della stagione, salendo in due circostanze sul podio in Coppa del Mondo a Salt Lake City (Stati Uniti) e a Calgary (Canada).

Non sarà però facile per Ghiotto replicare. I Giochi sono un mondo a parte e il livello della competizione è decisamente più alto. Da capire cosa riusciranno a fare il primatista del mondo Nils van der Poel e la truppa olandese da sempre molto agguerrita.

Lollobrigida: "Argento che mi ripaga dei tanti sacrifici, lo dedico alla famiglia"

Pechino 2022 Lollobrigida raggiante sul podio dei 3000m: la sua premiazione UN GIORNO FA

Benvenuti allo speed skating!

Amici di Eurosport, benvenuti alla diretta scritta dei 5000 metri maschili dello speed skating, validi per le Olimpiadi 2022 di Pechino. In casa Italia si confida in Andrea Giovannini, Michele Malfatti e Davide Ghiotto.

Il Day-1 dei Giochi regala all'Italia le prime due medaglie della rassegna a cinque cerchi, merito di Francesca Lollobrigida, argento nei 3000 metri, e della staffetta mista di Short Track, capace di cogliere un argento in una finale vinta dalla Cina. Sorrisi anche da Curling e Slittino.

"Questa è l'Italia che ci piace": il commentatore sull'argento di Lollobrigida

