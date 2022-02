Che favola! Francesca Lollobrigida vince una meravigliosa medaglia di Bronzo alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 nella mass start di pattinaggio di velocità. Oro per la super olandese Schouten, argento per la canadese Blondin. Italia che con questa medaglia sale a quota 17 nel medagliere di Pechino 2022. Lollobrigida aveva aperto la spedizione italiana di Pechino vincendo la prima medaglia con l'argento nei 3000m.

Il National Speed Skating Oval è stato teatro di una Finale rusticana nella quale si è andato anche oltre il lecito nella lotta per avere una posizione buona per lo sprint finale. A farne le spese sono state la russa Elizaveta Golubeva e la polacca Karolina Bosiek. Brava Francesca a rimanere in piedi in situazioni molto difficili da gestire, considerando che l’azzurra a differenza di altre non poteva contare su una compagna di squadra come appoggio.

Lollobrigida bronzo nella mass start! Rivivi l'arrivo

Nell sprint finale la "Lollo" ha compreso che il treno di Irene Schouten fosse quello buono e ha giocato le sue carte. Un arrivo in cui la giapponese Ayana Sato l’ha costretta ad allargare e perdere dei metri preziosi, ma comunque a conquistare una medaglia olimpica, preceduta da Schouten (terzo oro in queste Olimpiadi) e dalla canadese Ivanie Blondin.

Giovannini 11° nella mass maschile

Il Belgio si porta via la medaglia d'oro grazie a Bart Swings, che nonostante un condotta di gara dispendiosa vince la mass start maschile dello speed skating di Pechino. Andrea Giovannini, l'unico italiano in grado di qualificarsi, si classifica 11° dopo essere rimasto chiuso nello sprint conclusivo. Argento per il coreano Jaewon Chung; bronzo per il connazionale Seung-Hoon Lee.

