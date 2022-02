Sui 1000 metri di pattinaggio di velocità succede di tutto: Thomas Krol si laurea campione olimpico con un crono di 1:07.92 dalla penultima batteria. Per Krol è la rivincita, dopo l'amaro argento nei 1500 alle spalle del connazionale Kjeld Nuis.

Ad

Pechino 2022 Pattinaggio di Velocità - Beijing 2022 - highlights delle Olimpiadi UN' ORA FA

Il successo di Krol viene inciso dalla disastrosa batteria calcata dal connazionale Kai Verbij. Il campione del mondo della distanza nel 2019 è vittima di un cedimento strutturale verso la metà della sua gara contro Laurent Dubreuil, costretto a dare precedenza alla corsia del canadese. Dubreuil dunque si piazza alle spalle di Krol per 40 centesimi. A beneficiare del forfait di Verbij è il norvegese Haavard Holmefjord Lorentzen, che sfruttando la scia di Krol riesce a strappare un bronzo inaspettato. L'unico italiano in gara, David Bosa, si piazza al 15° posto dopo aver taglia il traguardo davanti al kazako Kuzin. Una prova di spessore per il 29enne di Trento, che lascia il ghiaccio cinese con gli onori del guerriero.

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta del pattinaggio di velocità

Pechino 2022 David Bosa brucia Kuzin sui 1000 metri e si piazza 15° 2 ORE FA