Francesca Lollobrigida a un passo dalla medaglia sui 5000 metri, la massima distanza per le gare di pattinaggio di velocità femminile. La pattinatrice romana, dopo lo splendido a un passo dalla medaglia sui 5000 metri, la massima distanza per le gare di pattinaggio di velocità femminile. La pattinatrice romana, dopo lo splendido argento conquistato sui 3000 metri e dopo aver sfiorato il podio per soli 48 centesimi nella finale dei 1500 metri chiudendo in sesta posizione, offre un'altra gara pazzesca nei 5000.

Con 6.51.76 stampa il nuovo record italiano e chiude quarta, a 1.67 secondi dal podio. Oro alla campionessa dei 3000, l'olandese Irene Schouten (6.43.51, nuovo record olimpico), argento alla canadese Isabelle Weidemann e bronzo alla leggenda Martina Sablikova, alla quarta medaglia olimpica.

Applausi per la grande prova di Francesca Lollobrigida, che si conferma in formissima in queste Olimpiadi. In una gara a lei non congeniale, su una distanza percorsa poche volte in carriera, la nostra pattinatrice va vicinissima alla medaglia. La soddisfazione per il record italiano e per essere stata addirittura al comando dopo i primi 1500 metri compensano in parte il rammarico per aver mancato il podio per solo un secondo e 67 centesimi.

IL RESTANTE PROGRAMMA DEL PATTINAGGIO DI VELOCITA'

11 febbraio

16:00 - 17:55 -- 10000m uomini

12 febbraio

16:00 - 16:23 -- Team pursuit donne - Quarti di finale

16:53 - 17:34 -- 500m uomini

13 febbraio

21:00 - 21:26 -- Team pursuit uomini - Quarti di finale

21:56 - 22:37 -- 500m donne

15 febbraio

14:30 - 14:42 -- Team pursuit donne - Semifinali

14:52 - 15:04 -- Team pursuit uomini - Semifinali

16:28 - 16:34 -- Team pursuit donne - Finale A

16:47 - 16:53 -- Team pursuit uomini - Finale A

17 febbraio

16:30 - 17:42 -- 1000m donne

18 febbraio

16:30 - 17:40 -- 1000m uomini

19 febbraio

15:00 - 15:30 -- Mass start uomini - Semifinali

15:45 - 16:15 -- Mass start donne - Semifinali

16:30 - 16:45 -- Mass start uomini - Finale

17:00 - 17:15 -- Mass start donne - Finale

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE OLIMPIADI INVERNALI

Questo è nel dettaglio il calendario delle gare giorno per giorno: Pechino 2022 entra nel vivo. Gli orari indicati sono quelli italiani.

