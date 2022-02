E' il giorno di Davide Ghiotto! L'azzurro, dopo aver ben figurato nella prova dei 5000 metri chiudendo in 8a posizione , si cimenterà nella sua specialità: i 10.000 metri sono la distanza massima nel programma maschile dello short track. Ci attendiamo un dominio dello svedese Nils van der Poel, col dente avvelenato dopo le recenti polemiche nei confronti della nazionale olandese . Saranno proprio gli oranje a cercare di impensierirlo. Per Ghiotto, il podio è missione difficile ma non impossibile.