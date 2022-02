Francesca Lollobrigida riparte dai 5000 metri, la massima distanza per le gare di pattinaggio di velocità femminile. La pattinatrice romana, dopo lo splendido argento conquistato sui 3000 metri , ha sfiorato il podio per soli 48 centesimi nella finale dei 1500 metri , chiudendo in sesta posizione. L'oro olimpico è andato così a Ireen Wust, l'olandese dei record. Oggi Francesca si cimenterà in una gara ostica, ma che servirà a prepararla per la mass start.