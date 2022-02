Davide Ghiotto supersonico! L'azzurro, dopo aver lasciato anima e corpo nella prova dei 5000 metri chiudendo in 8a posizione , brucia le tappe nella sua specialità: i 10.000 metri. L'azzurro conquista un bronzo da favola alle spalle di Van der Poel e Patrick Roest. Lo svedese realizza il record del mondo, col dente avvelenato dopo le recenti polemiche nei confronti della nazionale olandese

Pechino 2022

11:00 - Il report della gara perfetta

Davide Ghiotto firma la grandissima impresa nei 10.000 metri, centrando un bronzo favoloso: ci inchiniamo di fronte a Nils Van Der Poel, autore di un 12:30.74 che gli vale l'oro olimpico e il record del mondo.



10:49 - GHIOTTO DI BRONZO!

Il canadese scoppia e chiude in 13:01.39 alla 8a piazza. Bart Swings decimo. Un Ghiotto d'antologia si guadagna il bronzo dietro a Van der Poel e Roest!

Davide Ghiotto terzo, primo Van der Poel Credit Foto Getty Images

10:45 - Bloemen crolla!!!

Cala vistosamente il canadese in questi ultimi giri! Ghiotto è davanti nettamente!

10:42 - Occhio a Bloemen

Occhio al campione olimpico in carica, che al momento occupa la terza posizione a 14 giri dalla fine. E' testa a testa col nostro Ghiotto!

10:35 - Record del mondo Van der Poel, Ghiotto spera nel bronzo

Prova stratosferica dello svedese, che realizza il nuovo record del mondo con 12:30.74, piazzando ben 13,85 secondi tra lui e Roest secondo. Ghiotto stringe i denti e chiude a soli 1.39 secondi dall'olandese. Terza posizione provvisoria per l'azzurro. Ora l'ultima runa con Bloemen e Swings.

10:31 - Ghiotto resiste!!!

Si sta accorciando la forbice tra Ghiotto e Roest (3 secondi), ma mancano solo 6 giri! Van der Poel va per il record olimpico.

10:27 - GHIOTTO SUPERSONICO!!

Kilometro 4,8: Ghiotto ha 4.59 secondi di vantaggio sul tempo di Roest! Van der Poel è scappato a 9 secondi di vantaggio, ma il nostro azzurro ha una chance concreta di medaglia!!!

10:24 - Ritmi folli

Partenza a razzo per entrambi, che dopo 2000 metri sono testa a testa. Svedese già a 4.14 secondi di vantaggio sul tempo di Roest, l'azzurro ben 3.33.

10:22 - Ecco Ghiotto e Van der Poel!

Confronto stellare al fianco del campione svedese. Serve la gara della vita.

10:20 - Bergsma affonda dietro a Roest

Si è stancato a 6 giri dalla fine Jorrit Bergsma, che chiude in seconda posizione posizione provvisoria a 4,35 secondi dal connazionale. Per lui probabile bronzo. Il russo invece si infila in terza posizione provvisoria.

10:14 - Braccio di ferro!

Bergsma precede Roest di solo mezzo secondo a metà gara. Il vantaggio del due volte medagliato olimpico si sta assottigliando...

10:10 - Bergsma vola

L'olandese piazza già un secondo tra sè e il connazionale Roest al secondo kilometro. Rumyantsev non è una minaccia.

10:06 - Bergsma e Rumyantsev

Momento chiave: l'olandese Jorrit Bergsma scende in pista al fianco del russo Rumyantsev. L'olandese ha conquistato oro a Sochi e argento a PyeongChang su questa distanza, e punterà alla vittoria finale.

9:52 - Alla pausa così

1 - ROEST Patrick (NED) 12:44.59 0.00

2 - FISH Graeme (CAN) 12:58.80 +14.21

3 - BECKERT Patrick (GER) 13:01.23 +16.64

4 - MALFATTI Michele (ITA) 13:01.42 +16.83

5 - TSUCHIYA Ryosuke (JAP) 13:02.49 +17.90

6 - MICHAEL Peter (NZL) 13:33.53 +48.94

9:44 - Beckert chiude davanti a Malfatti e Tsuchiya

Il tedesco e il giapponese hanno speso un'intera gara francobollati, poi Beckert ha piazzato la zampata sugli ultimi giri. Beckert si piazza in terza posizione provvisoria, a soli due decimi sotto il tempo dell'azzurro Malfatti. Tsuchiya penultimo, a 17.90 secondi dalla testa.

9:37 - Beckert e Tsuchiya a 5,6 km

Sono attaccati il tedesco e il giapponese, che pagano già 6 secondi al km 5,6. La forbice è destinata ad allargarsi.

9:32 - Partono Tsuchiya e Beckert

Il giapponese e il tedesco non sembrano poter contendere per un posto sul podio. Il tempo di Roest, partito in sordina per poi dilagare sul finale, pare inarrivabile.

9:29 - Roest stellare, ma che prova di Malfatti!

Patrick Roest mette 14 secondi tra lui e Fish, chiudendo in 12:44.59 e mettendo una seria ipoteca su una medaglia. Michele Malfatti taglia il nastro a 16,83 secondi di svantaggio dall'olandese, piazzandosi in terza posizione provvisoria. Una prova di carattere per il nostro azzurro, che se l'è giocata a spada tratta fino alla fine.



9:25 - Roest fa il vuoto...

Al km 5.6 l'olandese ha cambiato marcia. Ora Roest scavalca la proiezione di Fish. Ha 3,17 secondi di vantaggio sul canadese! malfatti scivola a 4 secondi di distacco da Fish.

9:23 - Vai Michele!

Tiene duro Malfatti! A metà gara è ancora in scia di Roest, a 3 secondi dal tempo di Graeme Fish. Prova d'onore per l'azzurro fin qui.

9:18 - Malfatti dietro

Due secondi di ritardo dal tempo di riferimento dopo 1200 metri percorsi per Michele Malfatti, che comunque tiene Roest nel mirino. Non una partenza lanciata di questa batteria.

9:15 - Ecco Malfatti!

Non sarà facile per il nostro Michele Malfatti. L'atleta delle Fiamme Gialle punta a disputare una buona gara dalla corsia interna, al fianco dell'olandese Patrick Roest.

9:13 - Fish doppia Michael!

Graeme Fish fa il vuoto nella prima run! A quattro giri dal termine della prova arriva a doppiare "Messy Mike", che chiude con ben 35 secondi di ritardo. Il tempo da battere è 12:58.80. Ora tocca al nostro azzurro Michele Malfatti.

9:00 - Via!

Ci siamo! Ai blocchi di partenza il neozelandese Peter Michael contro Graeme Fish del Canada.

8:55 - Malfatti-Roest, Ghiotto-Van der Poel

Il primo azzurro a partire sarà Michele Malfatti, al fianco dell'olandese Patrick Roest nella seconda run. Una quinta run impegnativa anche per Davide Ghiotto, che partirà al fianco di Van der Poel. Chissà se lo svedese potrà rivelarsi un traino decisivo per la gara dell'azzurro...

1 I NZL MICHAEL Peter

1 O CAN FISH Graeme

2 I ITA MALFATTI Michele

2 O NED ROEST Patrick

3 I JPN TSUCHIYA Ryosuke

3 O GER BECKERT Patrick

4 I ROC RUMYANTSEV Alexander

4 O NED BERGSMA Jorrit

5 I SWE van der POEL Nils

5 O ITA GHIOTTO Davide

6 I CAN BLOEMEN Ted-Jan

6 O BEL SWINGS Bart

Chi tenere d'occhio

Davide Ghiotto dovrà scalzare non pochi nomi di assoluto rilievo: Nils van der Poel, campione del mondo nei 10.000 metri e detentore del record del mondo, è il favorito all'oro. Dietro di lui i due olandesi Jorrit Bergsma (oro a Sochi 2014 e argento a PyeongChang 2018 su questa distanza) e Patrick Roest, oltre al canadese Ted-Jan Bloemen campione olimpico in carica sulla distanza e detentore del record olimpico.











