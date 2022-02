Dopo il beffardo quarto posto nei 5000 metri , Francesca Lollobrigida cercherà di chiudere in bellezza un'Olimpiade comunque spettacolare. La romana è attesa alla prova della mass start, sua gara preferita. La pattinatrice romana, dopo lo splendido argento conquistato sui 3000 metri , ha sfiorato il podio per soli 48 centesimi nella finale dei 1500 metri , chiudendo in sesta posizione. La semifinale femminile partirà alle 8.45 italiane, mentre la finale alle 10.00. Prima però, spazio anche alla mass start maschile, con Andrea Giovannini e Michele Malfatti a caccia di gloria. Nel maschile si partirà dalle 8.00 con le semifinali, mentre la finalissima è in programma alle 9.30.

09.40 - Niente da fare per Giovannini, Oro per Swings

Oro per il belga Swings! Giovannini mai in corsa per il podio, undicesimo alla fine. Argento a Chung (corea del sud), bronzo a Lee (corea del sud).

09.36 - GIRI FINALI!

Allungo del giapponese Tsuchiya, che si porta dietro Bergsma: giapponese e olandese transitano davanti al terzo sprint, Swings ancora una volta va a chiudere. 4 giri alla fine!

09.34 - Secondo sprint

Il secondo sprint va al giapponese Tsuchiya. 8 giri alla fine.

09.32 - Primo sprint

Al primo sprint Ichinoe davanti a Odor e Kramer.

09.30 - SI PARTE!

Dai Andrea, regalaci un sogno! Ricordiamo che gli sprint intermedi non contano nulla: assegnano punti importanti solo per la quarta posizione in più.

09.18 - Tra poco (9.30) la finale maschile

Andrea Giovannini è pronto a tornare in pista per la finale della mass start. Ecco i suoi avversari: Swings, Ning, Chung, Aldoshkin, Gelinas-Beaulieu, Kramer, Ichinohe, Lee, Wenger, Odor, Belchois, Tsuchiya, Mantia, Ulekleiv e Bergsma.

09.12 - Le finaliste!

Lollobrigida, Kim, Guo, Schouten, Bosiek, Birkeland, Maltais e Morozova.

09.09 - LOLLOBRIGIDA IN FINALE!

Bravissima Francesca Lollobrigidaaaaa! Finale!! Sprint molto concitato, con la caduta della giapponese Nana Takagi (campionessa olimpica nella mass del 2018) e l’azzurra che vince davanti alla coreana Kim e alla cinese Guo.

09.06 - Secondo Sprint

Volata totale della canadese Maltais che si impone davanti alla tedesca Uhrig in questo secondo sprint.

09.03 - Lollobrigida prende due punti

Si comincia subito forte con Schouten e Lollobrigida che si prendono 3 e 2 punti.

09.01 - ADESSO LOLLOBRIGIDA!

Adesso la semifinale 2 della mass start donne con la nostra Francesca Lollobrigida!

08.57 - Le qualificate

Blondin, Sato, Li, Kilburg, Groenewoud, Czyszczon, Pechstein e Zuyeva.

08.55 - Claudia Pechstein in finale a 49 anni!

Cadono altre due atlete in quest’ultimo giro e Claudia Pechstein (49 anni!) si va a prendere i punti per le semifinali. L’olandese Groenewoud ha portato a casa la pelle (quinta).

08.52 - Cade Groenewoud!

Il penultimo sprint lo vince la canadese Blondin. Poi cade una delle favorite: l’olandese Groenewoud. .

08.50 - Secondo Sprint

Groenwoud rimonta tutte quante e si prende i tre punti della volata. Seconda la polacca Czyszczon.

08.47 - Primo Sprint

Il primo traguardo volante sorride alla cinese Li. Dietro di lei, la canadese Blondin e la russa Golubeva.

08.45 - Via alla prima semi!

Si parte con la prima semifinale femminile.

08.43 - Lollobrigida tra poco

In questa prima semifinale della mass start donne non c'è Francesca Lollobrigida. Attenzione alla canadese Ivanie Blondin, argento mondiale, e all’olandese Marijje Groenwoud, oro mondiale nel 2021.

08.36 - Nessun cambiamento

Dopo la revisione non ci sono cambiamenti rispetto ai qualificati dalla semifinale della mass start maschile. È stata giudicata la caduta del russo Zakharov essenzialmente dovuta a lui stesso.

Andrea Giovannini vince la seconda batteria e vola in finale!

08.33 - Revisione in corso!

C'è una revisione. Il tecnico russo sostiene che Zakharov sia stato spinto e fatto cadere.

08.30 - Tra poco Francesca Lollobrigida

Alle 08.45 partiranno le due semifinali femminili. Francesca Lollobrigida è inserita nel secondo gruppone.

08.28 - Chi ci sarà con il nostro Andrea?

Lee, Wenger, Odor, Belchois, Tsuchiya, Mantia e Bergsma. Sarà un atto conclusivo a cui non prenderà parte il russo Zakharov, caduto nel corso della fase centrale.

08.24 - GIOVANNINI IN FINALEEEE!

BRAVISSIMO ANDREA GIOVANNINI! L’azzurro si mette in scia al coreano Lee, recupera la fuga guidata da Belchois e Tsuchiya e poi vince la volata. La finalissima è in programma alle 9.30.

08.20 - Si ritira il russo!

Si ritira il russo Zakharov tra i favoriti della vigilia probabilmente per un caduta, mentre Belchois e Tsuchiya conquistano altri punti. Ora vedremo se il gruppo si attiverà nell’ultimo sprint con Giovannini.

08.18 - Primo sprint!

Il giapponese Tsuchiya vince la prima volata (3 punti), secondo Belchos, terzo Michael.

08.15 - Si parte!

Dai Andrea! Prova a raggiungere la finale.

08.12 - Tra poco la seconda semi: Giovannini in pista

Adesso è il turno di Andrea Giovannini. L’azzurro dovrà guardarsi dal russo Zakharov e dal campione coreano Lee.

08.10 - Malfatti fuori!

Niente fare per Malfatti che nell’ultimo sprint non ha le energie per giocarsi la qualificazione. Vince il norvegese Ulekleiv davanti a Swings e al cinese Ning. Oltre ai tre citati, passano il turno, Chung, Aldoshkin, Gelinas-Beaulieu, Kramer e Ichinohe.

08.07 - Terzo sprint

Terza vokata: Ichinoe ottiene 3 punti, Swings attentissimo con 2 al seguito. Malfatti rifiata.

08.05 - Il secondo sprint

L’olandese Kramer cerca un’azione in solitaria. Il neerlandese ottiene 3 punti, mentre Malfatti ne ottiene uno in questo sprint. Morozov, il kazako, con due.

08.03 - Il primo sprint

Silovs cerca un’azione, con Malfatti che cerca di seguire il lettone. Ci si appresta al primo traguardo volante. Bravo Swings subito però a tamponare. Silovs (3 punti), Swings (2 punti) e Chung (1 punto).

08.02 - 10 giri al termine!

Malfatti è lì davanti. Sta correndo bene il nostro portacolori.

08.01 - Si parte!

Saranno 16 giri di pista.

08.01 - Prima semifinale!

In pista il nostro Michele Malfatti. Insieme a lui nomi di grande rilievo: Swings, Chung, Quinn e anche Ulekleiv.

08.00 - Due semifinali maschili

Ci sono 30 atleti iscritti. Quindici per batteria.

IL PROGRAMMA DEL PATTINAGGIO DI VELOCITÀ

19 febbraio

08:00-08:15 -- Mass start uomini - Semifinali

08:45-09:00 -- Mass start donne - Semifinali

09:30-09:45 -- Mass start uomini - Finale

10:00-10:15 -- Mass start donne - Finale

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE OLIMPIADI INVERNALI

Questo è nel dettaglio il calendario delle gare giorno per giorno: Pechino 2022 entra nel vivo. Gli orari indicati sono quelli italiani.

