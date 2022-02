Dopo il beffardo quarto posto nei 5000 metri , Francesca Lollobrigida cercherà di chiudere in bellezza un'Olimpiade comunque spettacolare. La romana è attesa alla prova della mass start, sua gara preferita. La pattinatrice romana, dopo lo splendido argento conquistato sui 3000 metri , ha sfiorato il podio per soli 48 centesimi nella finale dei 1500 metri , chiudendo in sesta posizione. La semifinale femminile partirà alle 8.45 italiane, mentre la finale alle 10.00. Prima però, spazio anche alla mass start maschile, con Andrea Giovannini e Michele Malfatti a caccia di gloria. Nel maschile si partirà dalle 8.00 con le semifinali, mentre la finalissima è in programma alle 9.30.