Arrivano due bronzi per l’Italia ad Heerenveen, nei Paesi Bassi, nella prima giornata degli Europei senior 2022 su singole distanze di speed skating: sul ghiaccio della Thialf Arena salgono sul gradino più basso del podio continentale il team pursuit maschile e, nei 3000 metri femminili, Francesca Lollobrigida. Bene anche David Bosa, nono nei 1000 metri maschili.

Nel team pursuit maschile vincono i padroni di casa dei Paese Bassi (Kramer, Bosker, Roest), primi in 3:37.976, davanti alla Norvegia (Johansson, Engebråten, Pedersen), seconda in 3:38.920 (+0.94), ed all’Italia di Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, terza in 3:43.416 (+5.44). Quarta la Polonia (Palka, Bachanek, Janicki) in 3:47.900 (+9.92), quinta ed ultima la Bielorussia (Bolgov, Damaratski, Rudenko) in 3:50.218 (+12.24).

Nei 3000 metri femminili l’oro va alla neerlandese Irene Schouten, prima col record della pista in 3:56.623 (p. pr. Natalia Voronina in 3:56.85), medaglia d’argento per l’altra padrona di casa Antoinette de Jong, che chiude seconda in 3:59.796, a 3″17 dalla connazionale, infine il bronzo è di Francesca Lollobrigida in 4:00.615, che arriva a 3″99 dal titolo. Si classifica 16ma ed ultima l’altra azzurra in gara, Laura Peveri, col crono di 4:25.848 (+29.22).

Nei 1000 metri maschili tripletta neerlandese: oro a Thomas Krol in 1:07.776, argento a Kjeld Nuis, secondo in 1:07.867 (+0.09), bronzo a Kai Verbij in 1:07.948 (+0.17). In casa Italia arriva tra i primi dieci David Bosa, nono in 1:09.226 (+1.45), mentre risultano essere più attardati gli altri azzurri oggi in gara, con Mirko Giacomo Nenzi 17° in 1:10.537 (+2.76) e Jeffrey Rosanelli 19° e penultimo in 1:11.137 (+3.36).

Nel team sprint femminile l’oro va alla Polonia (Wójcik, Ziomek, Bosiek), prima in 1:27.265, davanti alla Bielorussia (Varabyova, Nifantava, Sloeva), seconda in 1:31.183 (+3.91), ed alla Norvegia (Samsonsen, Ripsrud, Farstad), terza in 1:31.438 (+4.17). Giù dal podio la Germania (Franzen, Warmuth, Scholz), quarta ed ultima in 1:32.293 (+5.02). L’Italia non ha preso parte a questa gara.

