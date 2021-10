Pattinaggio di Velocità

Steven Bradbury e l'incredibile oro di Salt Lake CIty 2002

SHORT TRACK - Compie oggi 48 anni Steven Bradbury l'atleta di short track che 19 anni fa vinse un oro incredibile. A una settimana dal via della stagione che partirà da Pechino il 21 ottobre e che potrete seguire sui canali di Eurosport, rivivamo quell'impresa memorabile. In Australia nasce persino un modo di dire, "doing a Bradbury" (fare un Bradbury), per indicare un successo clamoroso.

00:01:00, un' ora fa