Pattinaggio di Velocità

Tanti auguri Steven Bradbury! Il rocambolesco e incredibile oro alle Olimpiadi 2002, che lo hanno reso un eroe

OLIMPIADI - Steven Bradbury, compie 49 anni, e per celebrarlo vi raccontiamo la sua incredibile impresa a Salt Lake City 2002, quando fu l'ultimo a rimanere in piedi in una rocambolesca finale olimpica dei 1000 m di Short Track e riuscì a conquistare un oro insperato e che lo ha fatto entrare nella leggenda.

