Sfolgora una luce azzurra nella tarda serata di sabato di Alessandria d’Egitto, sede dei Mondiali senior 2022 di pentathlon moderno: Elena Micheli (Carabinieri) si prende tutto, centrando oro e titolo iridato nella prova individuale femminile, specialità olimpica dello sport del soldato. Nella finale l’azzurra conquista il primo posto al termine di una gara nella quale è stata sempre in testa alla classifica, dominando tutte le prove ed amministrando poi il margine acquisito nel laser run conclusivo che la porta al gradino più alto del podio.

Era lecito sognare dopo l’ottima prova nel ranking round di scherma di giovedì, con l’azzurra in testa alla classifica dopo la scrematura avvenuta al termine della semifinale, con l’azzurra che aveva fatto segnare il miglior punteggio complessivo tra le 18 qualificate alla finale. Le speranze sono ravvivate dopo la prova di equitazione, sempre insidiosa, con il percorso netto che porta in dote all’azzurra tutti i 300 punti a disposizione, seguita dal bonus round di scherma, nel quale l’azzurra aggiunge altre 4 lunghezze ai 235 punti già incassati col ranking round.

Il punto esclamativo l’azzurra lo piazza nel nuoto, nel quale eccelle, dove il primo posto con 2’09″79 per 291 punti porta Elena Micheli a scavare un piccolo solco nella generale sulle più immediate inseguitrici alla vigilia del laser run decisivo, nel quale l’italiana parte in testa e non si volta più indietro. Poco importa infatti se nel laser run il crono dell’azzurra è il settimo complessivo in 11’54″10 per 586 punti: tanto basta per amministrare il vantaggio accumulato nelle prove precedenti e tagliare il traguardo con 1416 punti, prendendosi titolo iridato ed oro mondiale.

Alle sue spalle, con 4″ di ritardo, la magiara Michelle Gulyas giunge all’arrivo in seconda posizione a quota 1412, recuperando all’azzurra solo 14″ nel laser run dei 18″ accumulati in precedenza, mentre completa il podio la turca Ilke Ozyuksel, terza a quota 1405, con 11″ di distacco dall’azzurra. Il 2022 è sin qui perfetto per Micheli: titolo italiano senior, primo successo in Coppa del Mondo, ottenuto sempre in Egitto, a Il Cairo, secondo posto nella tappa successiva di Budapest. L’argento iridato del 2019 si è trasformato in oro in questa serata magica, 17 anni dopo Claudia Corsini, unica azzurra (finora) ad aver vinto il titolo mondiale, nel 2005. Nella classifica a squadre, vinta dalla Gran Bretagna davanti a Corea del Sud e Ungheria, l’Italia ha chiuso quinta. Nella finale maschile oro al britannico Joseph Choong, argento all’egiziano Mohamed Elgendy e bronzo all’ungherese Balazs Szep. Nella classifica a squadre oro alla Francia, davanti ad Ungheria e Germania, con l’Italia settima.

