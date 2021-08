Beffa atroce per Alice Sotero. La nativa di Asti, infatti, vede sfumare la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo nel pentathlon moderno per appena 5 secondi. Alla nostra portacolori, quindi, manca solamente la consacrazione al termine di due giorni di prove di altissimo livello. Si era capito già da ieri nella parte di scherma come l’atleta classe 1991 fosse giunta alla kermesse nipponica con la chiara intenzione di fare bene, e oggi ha messo in mostra la conferma.

Il laser run finale, tuttavia, è intriso di amarezza per Alice Sotero che, oggettivamente, ha sparato in maniera insufficiente per opporsi alle temibilissime rivali. Le sue serie: 5/11, 5/8, 5/10 e 5/12. La manche decisiva viene dominata a livello di prestazione dalla lituana Laura Asadauskaite che totalizza 602 punti e il record olimpico (11:38.37), ma il successo finale va alla britannica Kate French (11:44.37) con 1385 punti grazie a una prova solidissima nel laser run.

Tokyo 2020 Il pentathlon moderno a Tokyo 2020: regolamento, partecipanti, calendario 01/04/2021 A 20:32

Medaglia d’argento per la lituana Laura Asadauskaite con 1370 punti, mentre è terza la magiara Sarolta Kovacs (12:21.42) con 1368. Quarta, ma autrice di una splendida prova, la nostra Alice Sotero (12:24.38) con 1363, quinta la turca Ilke Ozyuksel con 1350, sesta la francese Elodie Clouvel con 1347.

La delusione per l’occasione persa è troppo grande, non riesco a pensare ad altro e non so per quanto tempo sarà così [Alice Sotero]

Settima la lituana Gintare Venckauskaite con 1343, quindi ottava la bielorussa Anastasiya Prokopenko con 1342, nona la russa Uliana Batashova con 1341, quindi completa la top ten la francese Marie Oteiza con 1334. Dopo un pesantissimo "zero" nella parte di equitazione, invece, chiude al trentatreesimo posto la nostra Elena Micheli con 1049 punti.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it!

Tokyo 2020 Modern Pentathlon Women's Individual - Tokyo 2020 - Highlights delle Olimpiadi 22 MINUTI FA