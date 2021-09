Dopo il successo continentale della Nazionale maschile, anche la selezione italiana femminile di polo vince gli Europei: le azzurre hanno conquistato il titolo contro l’Inghilterra per 6.5-6, mentre la finale per il terzo posto, giocata ai rigori tra Irlanda e Germania, è finita 5-3 per le irlandesi.

Si tratta del secondo titolo per l’Italia, alla terza finale europea in altrettante edizioni della manifestazione: anche nel 2017 arrivò l’oro, mentre nel 2018 ci fu l’argento. Italia ed Inghilterra si erano già affrontate nella fase a gironi ed a prevalere erano state le inglesi per 6-5.5. L’Italia però oggi partiva con un vantaggio di 0.5 come handicap, poi rivelatosi decisivo per l’esito finale.

Così al sito federale l’azzurra Ginevra Visconti:

“È stata una settimana difficile, per l’infortunio occorso a Costanza Marchiorello nella prima partita contro l’Inghilterra. Le ragazze sono state però tutte bravissime, da Camila Rossi ad Alice Coria e Maitana Marré, e la vittoria finale ci ripaga di tutti i problemi che abbiamo dovuto affrontare. Ovviamente il nostro trionfo è dedicato a Costanza Marchiorello, che ci ha seguito in diretta dalla clinica in cui è ancora ricoverata dopo la frattura al malleolo sinistro”.

Queste le parole di Alessandro Giachetti, responsabile del dipartimento polo della FISE:

“Sono state due settimane particolarmente intense per noi, la soddisfazione è massima per essere riusciti a conquistare entrambi i titoli continentali prima con la squadra maschile e adesso con quella femminile. Un segnale importante da parte del polo azzurro, uno stimolo in più per continuare a far bene soprattutto a livello giovanile per la diffusione di questa disciplina”.

Conclude il tecnico federale Franco Piazza: “Sono stati due successi difficili, questo delle donne in particolare per l’infortunio occorso a Marchiorello. Sono state tutte bravissime, in particolare in questa finale contro l’Inghilterra”.

RISULTATI

Domenica 26 settembre: finale 1°-2° posto Italia – Inghilterra 6,5-6 / finale 3°-4° posto Irlanda – Germania 5-3 rigori

Sabato 25 settembre: – Italia – Irlanda 5-4 / Inghilterra – Germania 4-2

Giovedì 23 settembre: Inghilterra – Italia 6-5.5 / Germania – Irlanda 6-5.5

Mercoledì 22 settembre: Italia – Germania 6.5-6 / Irlanda – Inghilterra 7.5-3

Foto: Fabio Petroni FISE