Esordio da sogno per Nico Ali Walsh, nipote del leggendario Muhammad Ali. Sul ring dell'Hard Rock Hotel & Casino di Tulsa, il figlio di Rasheda Ali ha battuto per k.o. tecnico alla prima ripresa Jordan Weeks, fighter di MMA (Mixed Martial Arts) ma esperto anche di pugilato. "Non credevo che il match terminasse così presto, ma è stata una serata davvero emozionante. Ho pensato molto a mio nonno, mi manca tantissimo. Sento che c'era pressione, anche perché per voi Ali è stato il più grande pugile di tutti i tempi. Per me è stato anche una grandissima persona e un grandissimo nonno", ha dichiarato Nico Ali Walsh al termine dell'incontro. Continua così la "dinastia Ali", dopo la carriera della zia Laila Ali, figlia di Muhammad e della sua terza moglie, Veronica Porsche Ali, la quale fu capace di diventare campionessa mondiale dei supermedi nel 2002 e restare imbattuta fino al ritiro, in una carriera caratterizzata anche da 21 vittorie per k.o.

Non solo Ali in quel di Tulsa, però. Nel match clou, lo statunitense Joshua Franco, soprannominato "El Profesor", ha conservato il titolo mondiale WBA dei supermosca, superando ai punti in 12 riprese l'australiano Andrew Moloney. Verdetto uninanime in favore di Franco, con tutti e tre i giudici ad assegnarli 116-112. Franco e Moloney si erano già sfidati nel giugno 2020, al MGM Grand Las Vegas, Nevada, col pugile statunitense capace di sottrarre la cintura all'avversario, sempre tramite vittoria ai punti per decisione uninanime, con un decisivo knockdown all'undicesima ripresa.

