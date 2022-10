Irma Testa aggiunge un altro titolo alla sua lunga collezione: la nativa di Torre Annunziata torna sul gradino più alto del podio europeo, conquistando il titolo continentale per la seconda volta. Lo fa sul ring di Budva (Montenegro), dove ha la meglio sulla bulgara Svetlana Staneva con un rotondo 5-0. La campionessa campana, medaglia di bronzo e Tokyo e vicecampionessa del mondo, si conferma la più forte nella sua categoria (pesi piuma, 57 kg) a livello europeo, bissando l'oro già conquistato 3 anni fa ad Alcobendas.

La campionessa azzurra ha condotto il suo incontro sin dalle prime battute: primo round condotto in porto senza difficoltà (solo il giudice polacco le ha preferito la sua avversaria), secondo vinto all'unanimità, terzo quasi perfetto (solo il giudice ceco contrario). Tradotto: una condotta senza macchie per Irma Testa, visibilmente felice al termine del match.

Medagliere Italia

Una splendida spedizione quella azzurra presso il Mediterrenean Center di Buvda (Montenegro): medaglia d'oro per Irma Testa (categoria 57 kg), argento per Roberta Bonatti (48 kg), bronzo per Olena Savchuk (52 kg), Melissa Gemini (70kg) e Giordana Sorrentino (50 kg).

IRMA TESTA: "PROSSIMO OBIETTIVO? CAMBIARE IL COLORE DELLA MEDAGLIA"

