Finisce in semifinale l’avventura europea di Giordana Sorrentino. Nei 50 kg, l’azzurra viene eliminata in quel di Budva dalla superfavorita del torneo continentale, la turca Buse Naz Cakiroglu, per verdetto unanime (in tutto e per tutto) dei giudici, un 5-0 nel quale compaiono solo 30-27.

Sono tanti i momenti nel corso del combattimento nel quale le due quasi si fermano a studiarsi l’una con l’altra, come a voler trovare punti deboli. Il punto reale è che, là dove Cakiroglu riesce a entrare, non trova invece la misura Sorrentino, costretta spesso a veder fuggire la sua avversaria, che si contraddistingue per agilità. Del resto, parliamo della medaglia d’argento olimpica.

Per quel che concerne Sorrentino, si tratta della terza medaglia colta quest’anno, dopo gli ori degli Europei Under 22 a Porec e ai Giochi del Mediterraneo a Oran. Una ben più che buona annata, in sostanza, sulla quale poter costruire.

Saranno dunque due le azzurre impegnate domani nelle finali di categoria, e sono Roberta Bonatti nei 48 kg ed Irma Testa nei 57 kg. L’Italia ha già portato a casa tre bronzi, restano da definire i colori degli ultimi due allori.

IRMA TESTA: "PROSSIMO OBIETTIVO? CAMBIARE IL COLORE DELLA MEDAGLIA"

