Roberta Bonatti ha conquistato la medaglia d’argento agli Europei 2022 di boxe femminile, nella categoria di peso fino a 48 kg. L’azzurra non è riuscita nell’impresa ardua di battere in finale la temibilissima bulgara Sevda Asenova, dotata di una potenza di colpi rimarchevole e di una pregevole scaltrezza tecnica. La 25enne emiliana ha cercato quantomeno di impensierire una rivale di elevata caratura, ma il divario agonistico è sembrato troppo elevato e l’esito dell’incontro non è mai stato in discussione. La sconfitta è stato decretata con uno schiacciante verdetto unanime (5-0).

Asenova ha fatto la differenza con un destro perentorio e con una guardia difficilmente scalfibile, contro cui la nostra portacolori è purtroppo andata a sbattere nel corso dei tre round. Bonatti si è trovata costretta a inseguire continuamente sul ring di Budva (Montenegro), stretta nella serrata morsa di un’avversaria che ha concesso ben poco spazio e che ha ampiamente meritato il titolo continentale.

Bonatti sale comunque sul podio e si tratta di un risultato di un notevole impatto per un’atleta di indubbio valore, capace di migliorarsi rispetto al bronzo messo al collo tre anni fa ad Alcobendas, nella stessa annata in cui si spinse fino ai quarti di finale dei Mondiali. L’Italia porta a casa il primo argento di questi Europei dopo tre bronzi e più tardi la stella Irma Testa andrà a caccia dell’oro tra le 57 kg.

