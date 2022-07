George Foreman, protagonista dello storico match contro accusato da due donne per abusi sessuali che sarebbero stati commessi da lui negli anni ’70, quasi mezzo secolo fa. Il 73enne texano, che era persino tornato sul ring a prendersi il titolo mondiale a 45 anni, dovrà forse combattere l’incontro più duro della sua carriera. L’oro olimpico del 1968 infatti, se le accuse fossero fondate, dovrebbe risarcire le vittime con 25 milioni di dollari. La leggenda del pugilato, protagonista dello storico match contro Muhammad Ali Kinshasa ed ex campione dei pesi massimi, è ritornato sotto i riflettori. Questa volta non per una vicenda di sport però. E’ stato infatti, quasi mezzo secolo fa. Il 73enne texano, che era persino tornato sul ring a prendersi il titolo mondiale a 45 anni, dovrà forse combattere l’incontro più duro della sua carriera. L’oro olimpico del 1968 infatti, se le accuse fossero fondate, dovrebbe risarcire le vittime con 25 milioni di dollari.

La difesa di Foreman

Foreman ha espresso la sua posizione circa questo fatto, descrivendolo come un tentativo di estorsione: “Negli ultimi sei mesi, due donne hanno cercato di estorcere milioni di dollari a me e alla mia famiglia”. L’ex atleta ha poi aggiunto: “Sostengono falsamente che io abbia abusato sessualmente di loro più di 45 anni fa, negli anni '70. Smentisco categoricamente queste accuse. L'orgoglio che provo per la mia reputazione conta quanto i miei risultati sportivi, e non mi lascerò intimidire da minacce e bugie senza fondamento. Lavorerò con i miei avvocati per smascherare in modo completo e veritiero lo schema dei miei accusatori e per difendermi in tribunale. Non scelgo le battaglie, ma non le rifuggo nemmeno. Sono e sarò sempre guidato dalla mia fede e dalla fiducia in Dio”.

