Un ko devastante, da cartone animato della Looney Tunes. Il tre volte Campione della Gara di Schiacciate all'All Star Game NBA Nate Robisons è stramazzato al suolo dopo fotonico gancio destro dello sfidante, lo youtuber Jake Paul (che ora getta il guanto della sfida nientemeno che a Connor McGregor). L'antipasto dell'attesissima sfida tra Mike Tyson e Roy Jones jr. è dunque durato dunque meno di due round, sul ring dello Staples Center di Los Angeles. I campioni della NBA si sono incollati allo schermo per vedere all'opera il piccolo Nate e hanno particolarmente apprezzato il commento televisivo di Snoop Dog: da Lebron a Steph Curry, i "tweet" dei fenomeni della palla a picchi non si contano! Per fortuna Nate si è ripreso dopo il terribile colpo: lo vedremo ancora sul ring? L'interrogativo è lecito...