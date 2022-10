Irma Testa ha esordito con una sofferta vittoria agli Europei 2022 di boxe femminile. La stella del pugilato tricolore ha sconfitto l’inglese Elise Jacqueline Glynn per split decision (3-2: 30-25, 29-28, 30-27, 27-30, 28-29) negli ottavi di finale della categoria fino a 57 kg e si è qualificata per i quarti, dove se la dovrà vedere contro la polacca Sandra Krystyna Kruk, oggi capace di surclassere l’olandese Juna Prinssen.

La campana, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha faticato contro una rivale rognosa e propositiva, capace di mettere in crisi le qualità tecniche della nostra portacolori nell’arco dei nove minuti di un combattimento particolarmente serrato. La vicecampionessa del mondo ha però fatto valere la propria esperienza e, sostenuta dal caloroso tifo delle compagne di squadra a bordo ring, è riuscita ad avere la meglio di misura.

Irma Testa si è probabilmente lasciata alle spalle lo scoglio sulla carta più arduo del proprio tabellone e ha tutte le capacità per poter puntare al secondo oro continentale della carriera dopo quello conquistato nel 2019. La ribattezzata Butterfly ha sfruttato nel miglior modo possibile le sue encomiabili capacità nello schivare i colpi e di gestire il centro del ring, impostando il proprio ritmo e costringendo la rivale a scambiare dalla corta distanza.

Glynn si è ben gestita e ha fatto vedere dei colpi interessanti nella prima ripresa, tre giudici su cinque hanno preferito Testa. La 26enne ha saputo fare la differenza nel secondo round, durante il quale ha punzecchiato il volto e il corpo dell’inglese in qualche occasione, fiaccando le risposte della rivale e ricevendo la preferenza di quattro giudici. Negli ultimi tre minuti è stata Glynn a dimostrarsi più pimpante, ma le tre preferenze portate a casa non sono bastate per ribaltare il verdetto e il nostro peso piuma ha fatto festa.

