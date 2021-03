Quando torna a combattere Mike Tyson? Il 29 maggio (o il 31?) all'Hard Rock Stadium di Miami e a dirlo è lui stesso. Iron Mike si appresta dunque a rimettere i guantoni, dopo il match-esibizione in otto round contro l’ex campione (e amico) Roy Jones Jr. dello scorso 28 novembre, terminato con un pareggio.

Mike Tyson, parlando di impegni futuri, fa la sua rivelazione in un podcast, "Hotboxin’" di Canelo Alvarez .

Tornerò sul ring alla fine di maggio, il 29 o il 31, una cosa del genere e nello stesso posto in cui tu (Canelo) hai combattuto a Miami

Il campione, oggi 54enne, non ha però rivelato chi sarà il suo prossimo avversario: tutti i suoi fan sperano che si tratti di Evander Holyfield, naturalmente. Chi non vorrebbe vedere il re-match, il terzo di una serie, di quella volta in cui - 24 anni fa - Iron Mike morse l'orecchio al rivale?

Mossa di marketing oppure è tutto vero? Tyson sembra intenzionato a salire di nuovo sul ring, per la seconda volta nella sua seconda vita. Lo spettacolo è assicurato.

Tyson: “In un mondo perfetto sarei un missionario”

