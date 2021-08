L’ultima recita a Las Vegas? Vedremo…Il quadrato americano è stato teatro nella notte italiana del combattimento per il titolo WBA dei pesi welter tra il campione in carica Yordenis Ugas e il leggendario Manny Pacquiao. per Pacquiao potrebbero davvero aprirsi le porte di una vita lontana dalla boxe. Vedremo…Il quadrato americano è stato teatro nella notte italiana del combattimento per il titolo WBA dei pesi welter tra il campione in caricae il leggendario Il pugile cubano ha prevalso per decisione unanime dopo dodici riprese (115-113, 116-112 x 2) e

A 42 anni suonati, Manny cercava un qualcosa di epico sul ring, ma la realtà ha avuto un sapore amaro. “Ho fatto molto per la boxe e la boxe ha fatto molto per me“, le prime parole del campione filippino. Ecco l’ammissione di Pacquiao (fonte: L’Ansa).

Non vedo l’ora di passare del tempo con la mia famiglia e pensare al mio futuro nel pugilato. Nel mio cuore voglio continuare a combattere, ma il fatto è che devo considerare anche il mio corpo

Ho fatto del mio meglio stasera, ma il mio meglio non è stato abbastanza. Niente scuse. Volevo combattere per il titolo sul ring, ma il campione stasera è ancora Ugas“, le parole oneste di Manny che potrebbe dunque chiudere così una carriera straordinaria durata 26 anni, rendendolo uno dei personaggi cult del pugilato mondiale.

