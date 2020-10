Convinzione o provocazione? Chi lo sa. Sta di fatto che Floyd Mayweather si è sbilanciato, parlando al podcast "Shay Shay" appartenente al gruppo Fox: " Muhammad Ali e Rocky Marciano? Sono io il miglior pugile di tutti i tempi ". Dichiarazione che, come tutti i tentativi di stabilire chi è il migliore di tutti i tempi in una disciplina, si presta a scatenare dibattiti e scontri da diversi punti di vista. Mayweather ha poi proseguito: " Muhammad Ali non è lo stesso pugile che ha perso contro uno (Leon Spinks ndr) che fino a quel momento aveva combattuto solo sette volte? E se vogliamo dire tutta la verità, qual è quel peso massimo contro il quale Ali si è battuto tre volte? E' stato Ken Norton, che ha vinto tutte e tre le sfide. Andatevi a rivedere quei match ".

L'americano ha poi omagiato Cassius Clay per le sue battaglie razziali: "Sarà sempre un pioniere della nostra gente per ciò che fece in quella epoca. Per questo lo stimerò ed elogerò sempre. Se fossi nato negli anni '60 avrei fatto anch'io la stessa cosa, e non sarei andato in Vietnam".