L’ex campione del mondo dei pesi massimi è risultato pesare appena meno di 100 kg (99.8), un dato che ne denota la maggior leggerezza rispetto anche alla primissima sfida con cui cominciò a unificare le varie sigle, quella con Trevor Berbick nel 1986. Per quanto riguarda invece l’uomo che ha saputo far sue quattro categorie di peso, invece, i chili sono poco più di 95 (95.2 per l’esattezza).

Tyson, senza essere troppo diplomatico, si è espresso così: “Tirerò pugni. Tutto il resto dipende da Roy. Lo aggredirò. Non deve avere paura di me. Se correrò da qualche parte, starò correndo proprio verso di lui“. Più contenuto, ma non troppo, Jones: “Non posso dirvi come fare. Probabilmente apparirà sbagliato, così so se tento di dirvi che suonerà male, ma andrà bene, credetemi“.