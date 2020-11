Pugilato

Boxe, Mike Tyson: “In un mondo perfetto sarei un missionario”

BOXE - Tyson e Jones hanno incassato 20 milioni di dollari per un match esibizione finito in parità: Iron Mike ha garantito che saranno devoluti in beneficienza e lo ha ribadito più volte, dicendo "Combatto per l’umanità"

