Mike Tyson si è concesso a una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport per il settimanale Sportweek. Il 55enne cresciuto a Brownsville, quartiere più malfamato di Brooklyn, è ora un “uomo nuovo” e si divide tra numerosi interessi nell’ambito della moda e dei marchi di lusso oltre a portare in giro i suoi spettacoli teatrali scritti appositamente per lui dalla moglie e oracolo Lakiha Spicer nonché coltivare marijuana legale nel suo sterminato ranch fuori Los Angeles. Ecco alcuni stralci dell'intervista:

Il segreto del suo fisico

“Devo impegnarmi nella dieta e negli allenamenti. E soprattutto non mangio più la carne. Ora mi sto allenando per un’altra esibizione.”

Rabbia dentro

“Mi ritengo un uomo felice. Se sono in pace con me stesso? Posso sembrare più tranquillo ma dentro alla testa ho ancora tanta rabbia.”

Il suo futuro

“Il mio show contro Roy Jones ha avuto un grande successo e io sono pronto a tornare. Finora non c’erano le condizioni giuste.”

Il futuro della boxe

“Joshua è forte, ma il vero re dei massimi uscirà dalla prossima sfida fra lui e Tyson Fury. Il futuro della boxe, che non morirà mai, è anche nelle esibizioni."

Sull’Italia

“Mi piacerebbe tornare. Gli italiani mi hanno insegnato a combattere (Cus D’Amato, il suo scopritore, aveva origini italiane, ndr) ma soprattutto vorrei incontrare il Papa.”

