Iron Mike si rimetterà i guantoni per affrontare Roy Jones in una sfida epocale tra due ex Campioni del Mondo dei pesi massimi. Sarà una contesa tra over 50 (54 anni per Mike Tyson, 51 per il suo rivale) che genererà parecchio interesse, anche se il match sarà puramente di esibizione (non ci saranno cinture in palio, 8 round da 2 minuti ciascuno e con il divieto di colpi duri). Mike Tyson è apparso in forma smagliante nelle foto e nei video che posta sui suoi profili social. Gli allenamenti degli ultimi mesi hanno prodotto dei risultati notevoli, tanto che l’ex iridato sembra essere quasi al livello dei suoi giorni migliori.