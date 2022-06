Nella lotta per il titolo africano dei pesi leggeri dalla World Boxing Federation, Simiso Buthelezi era il favorito sulla carta e non solo, visto che stava letteralmente dominando contro il suo avversario, Siphesihle Mntungwa. Nel decimo round lo aveva anche quasi buttato fuori dal ring, lasciandolo intrappolato alle corde.

Ad

Dopo la ripresa dell’incontro, Simiso Buthelezi è tornato al centro del ring per poi dirigersi in uno degli angoli e iniziare a sferrare incredibilmente pugni nel vuoto, come se ci fosse un avversario immaginario. L’arbitro ha immediato sospeso l’incontro. Le motivazioni si questo momento di appannamento sono ancora ignote. Il pugile è stato portato in ospedale, dove si trova in osservazione.

Pugilato Crowdfunding per salvare il ring di Roma 1960 (con Alì e Benvenuti) 31/05/2022 A 12:58

Pugilato Mouhiidine è un fenomeno! Campione d’Europa dei pesi massimi 30/05/2022 A 20:34