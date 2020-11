Nasce una nuova categoria di peso nella boxe! L’annuncio ufficiale è stato dato dalla WBC, una delle quattro federazioni mondiali di punta insieme a WBO, WBA, IBF. Si denominerà “bridgerweight” (pesi bridger) e si collocherà tra i “cruiser” (i cosiddetti massimi leggeri: 90.72 kg, l’equivalente di 200 libbre) e i “pesi massimi” (la categoria regina). I pesi bridger saranno riservati a chi peserà tra 90,72 kg e 101,64 kg (tra le 200 e le 224 libbre), soglia oltre la quale si dovrà combattere nei pesi massimi. Mauricio Sulaiman, Presidente della WBC, ha affermato che la nuova categoria si chiamerà in questo modo per onorare Bridger Walker, un bambino di sei anni che ha salvato la sorellina dalle grinfie di un cane randagio e porta in viso i segni di quel giorno.