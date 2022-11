Mike Tyson e Evander Holyfield si giocarono il Mondiale dei Pesi Massimi negli anni 90: indimenticabile il match del 1997 in cui ci fu il celebre morso all'orecchio da parte di Tyson. Messi alle spalle le diveregnze del passato, i due pugili entreranno in affari insieme nel settore della cannabis: produrranno caramelle e snack a forma di orecchio, richiamando il celebre evento che li vide protagonisti.

Mike Tyson scatenato: stende un avversario in AEW Dynamite

Ad

Da anni Tyson coltiva cannabis in California nel suo ranch da quasi 16 ettari. Le "Holy Ears" vengono presentate con uno scopo medicinale. "Mike e io abbiamo una lunga storia di competizione ma anche di rispetto reciproco. E quella notte del 1997 ha cambiato entrambe le nostre vite. Allora, non ci rendevamo conto che anche come atleti di potenza soffrivamo molto. Ora, quasi 20 anni dopo, abbiamo l'opportunità di condividere la medicina di cui avevamo veramente bisogno durante le nostre carriere". ha detto il pugile.

Pugilato UFC 281: Alex Pereira nuovo campione dei pesi medi, Israel Adesanya abdica dopo 3 anni 13/11/2022 ALLE 11:03

Tyson vs Holyfield: la rivincita 24 anni dopo il morso

Pugilato Boxe, vince l’oro europeo: l’accoglienza a scuola è commovente 26/10/2022 ALLE 13:56