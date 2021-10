Tyson Fury è tornato nell’elite del pugilato mondiale e ha da poco è tornato nell’elite del pugilato mondiale e ha da poco sconfitto anche Deontay Wilder , difendendo la cintura WBC e preparandosi ad unificare il titolo dei pesi massimi. Tuttavia, sembra che il pugile britannico abbia lasciato aperta un’altra porta, quelle delle arti marziali miste.

Già in passato Fury si è avvicinato al mondo della gabbia, ma il padre si è lasciato scappare dettagli interessanti riguardo questa ipotesi. “Non penso che cambi molto da quello che fa ora. Le MMA gli danno nuovi obiettivi da raggiungere. Penso che sia quello che vuole Tyson, e quando finalmente si ritirerà dalla boxe, probabilmente andrà farà un tentativo“.

Dalle mani possenti ma dal fisico ingombrante, Tyson non sembra avere le migliori qualità per essere competitivo nella gabbia, ma nulla è escluso. “Con il giusto allenamento farebbe molto bene perché l’ho visto eccellere in diversi sport come il wrestling. E so com’è sin da quando era un bambino, può usare le sue mani più di quanto si possa pensare, che ci credano o no”, dice John Fury, il padre di Tyson.

