Pugilato

Boxe, Tyson Fury provoca Deontay Wilder prima del match per la cintura WBC: "Sono la sua ossessione, mi pensa persino"

PUGILATO - Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 ottobre alle 3.00 Tyson Fury affronterà Deontay Wilder a Las Vegas per la corona WBC, quindi tutte e quattro le principali cinture mondiali della regina delle categorie. Alla stampa il britannico ha provocato il rivale: "Sono due anni che sono nella sua testa, pensa a me anche quando si addormenta a letto con la moglie. Non lo invidio".

00:00:52, 40 minuti fa