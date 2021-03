Pugilato

Boxe, Tyson vs Holyfield, atto 3°: Iron Mike cerca la rivincita 24 anni dopo la sfida del "morso"

PUGILATO - Il 29 maggio prossimo all’Hard Rock Stadium di Miami si ritroveranno di fronte due ex campioni dei pesi massime, due icone della boxe: Anche se hanno più di 50 anni (Tyson 54, Holyfield addirittura 58), l’incontro è già segnato con il cerchio rosso sul calendario di tutti i fans del pugilato. Ecco come è andata in passato.

00:01:48, 40 minuti fa