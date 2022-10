Che bello vedere quando la scuola, i compagni e i professori sostengono la carriera sportiva di uno studente. È successo in Irlanda, in un liceo vicino Dublino. Il 15enne Tadgh O'Donnel, fresco campione europeo juniores di boxe, è stato accolto da un lunghissimo cordone di professori e ragazzi, per il suo ritorno alle lezioni, con una emozionate standing ovation.

Ad

La Temple Carrig Secondary School di Greystones ha ripreso e postato il momento, totalizzando milioni di visualizzazioni. Il giusto omaggio per un giovane talento, già vincitore di un titolo continentale (torneo che si è svolto in Italia, a Montesilvano) dopo aver battuto in finale il polacco Fabian Pawel Urbanksk 5-0. “Non me l'aspettavo affatto – ha dichiarato – Mia madre mi ha accompagnato in macchina perché ero in ritardo e non ha detto una parola”.

Pugilato Irma Testa infinita: campionessa europea per la seconda volta 22/10/2022 ALLE 16:56

IRMA TESTA BRONZO STORICO PER LA BOXE: LA SEMIFINALE IN 4'

Pugilato Bonatti conquista l’argento agli Europei: Asenova superiore 22/10/2022 ALLE 16:23