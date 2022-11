Vincenzo Picardi è il nuovo detentore del titolo europeo dei pesi gallo. A 39 anni, l’ex bronzo olimpico di Pechino 2008 batte per verdetto unanime Cristian Zara, venticinquenne di Sassari. Si conclude così una serata di livello importante a livello tecnico in quel di Mantova, PalaBoni.

Si comincia in maniera ragionata, nel senso che i due pugili tendono molto a studiarsi. Poi Picardi, in virtù del proprio stile particolarmente ragionato, riesce a cercare di irretire Zara, cosa che gli riesce dando l’impressione di poter controllare il combattimento. In sostanza, il vantaggio a metà delle 12 riprese è suo.

Zara, però, non è tipo da arrendersi: nella settima e nell’ottava ripresa prova a sfoderare la propria aggressività, portando alcuni colpi ben assestati. Picardi, però, non perde il controllo della situazione. Nel finale, il suo avversario cerca in tutti i modi di rimettere in dubbio la situazione, ma senza esito. I cartellini danno tutti ragione al trentanovenne di Casoria.

Nella parte principale del sottoclou il campionato italiano dei pesi mosca è stato vinto da Samir El Kadimi su Tommaso Melito per KOT al secondo round, mentre Andrea Aroni ha sconfitto ai punti Domenico Bentivogli nel combattimento precedente, dei pesi supermedi.

