Boxing Dubai world champs : ITW Foster winner in 12 rounds vs Yaqubov

PUGILATO - O’Shaquie Foster mette nel mirino il titolo mondiale dopo aver battuto in 12 riprese Muhammadkhuja Yaqubov nel match eliminatorio per accedere alla finale del titolo WBC: "Lui è stato un guerriero, ma poi ha trovato il mio ritmo. È stato un lungo viaggio con molti alti e bassi, ma mi sento benissimo e non vedo l'ora di vincere il titolo mondiale".

00:01:39, 31 minuti fa