Pugilato

Campionati del Mondo AIBA, Zena Nassar: “La boxe non fa discriminazioni”

La rassegna dell’AIBA, Associazione Internazionale Boxe Amatori si è svolta a Belgrado dal 24 ottobre al 6 novembre. Più di 88 nazioni presenti a contendersi il titolo iridato in una competizione allettante anche per il prize Money altissimo: 2,6 milioni per il vincitore dell’evento.

00:03:57, un' ora fa