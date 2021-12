Maurizio Stecca, ex pugile azzurro campione olimpico ai Giochi di Los Angeles 1984, è stato ricoverato in ospedale a Treviso a causa dei sintomi da Covid-19. è stato lo stesso ex atleta, oggi 58enne, a darne notizia con un post pubblicato su Facebook: "Ho cominciato il match più difficile della mia vita contro il mio avversario chiamato Covid - le sue parole - anche dopo avere fatto la seconda dose ed ero pronto per la terza. Non so quante riprese ci saranno da fare. Sicuramente tante. Io sono abituato a tantissime battaglie sempre vinte, sicuramente non indietreggerò mai di fronte a questo maledetto avversario". Originario di Santarcangelo di Romagna in provincia di Rimini, Stecca vive da tempo in Veneto a Casale sul Sile in provincia di Treviso.

Boxing generation: Il Fair Chance Team, una grande opportunità di uguaglianza

Ad

Pugilato Irma Testa fa coming out: "L’omosessualità è un’imperfezione nello sport" 02/12/2021 A 17:13

Pugilato Mike Tyson: "Sballarmi con il veleno del rospo mi ha salvato" 18/11/2021 A 16:13