C'è una soluzione in vista per salvare il ring di Roma dei Giochi Olimpici 1960, quello su cui salirono contemporaneamente un giovanissimo Cassius Clay, non ancora Muhammad Ali, e la leggenda della boxe italiana Nino Benvenuti. Lo riporta l'ANSA quest'oggi.

Dopo l'allarme lanciato dal quotidiano Leggo nel marzo 2021 domenica scorsa è iniziata ufficialmente una raccolta fondi (occorrono 18.500 euro) sulla piattaforma sportsupporter.it.

Secondo quanto riporta lo stesso Leggo la vicenda ora si "illumina di nuove speranze": non ci sarà difatti alcuna asta sul mercato americano, nessun collezionista pronto a strappare quel ring dalla palestra Audace, a via Frangipane, nel rione Monti, come inizialmente paventato.

Decisivo è stato l'intervento di Roma Cares, la onlus del club calcistico giallorosso, che a supporto del progetto e per dare un forte slancio al crowdfunfing, attraverso il coordinamento di Francesco Pastorella, direttore di Roma Department, ha fatto produrre 120 maglie col doppio logo Audace/ Asr a edizione limitata e ha messo inoltre a disposizione 4 magliette da gara e 6 coppie di guantoni autografati da alcuni giocatori della prima squadra.

"Siamo in grandissima sofferenza - racconta Gabriele Venturini, primo maestro dell'Audace - perciò non possiamo far altro che sperare nell'aiuto di chi ha la passione per il pugilato, di chi crede in noi e nei valori che rappresentiamo da oltre 120 anni".

