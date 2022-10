Irma Testa continua la sua avanzata, sognando il titolo europeo nella categoria -57 kg, dopo aver battuto in scioltezza Sandra Kruk. La polacca era nettamente inferiore, anche per una questione di cm, con l'atleta di Torre Annunziata più alta di 16 cm. L'epilogo è stato poi scontato col successo della Testa che si è qualificata per la semifinale. La polacca ci ha comunque provato, tentando a più riprese il contatto ravvicinato per infastidire l'azzurra, sempre respinta però dal bronzo olimpico di Tokyo

Dominio totale di Irma Testa che ha vinto uno verdetto unanime dopo il 5-0 (quattro volte 29-28 e un 30-27). Successo che assicura la Testa di almeno una medaglia in questa rassegna continentale. La prossima sfida si terrà venerdì 21, con la Testa che affronterà l'irlandese Michaela Walsh che ha eliminato la romena Claudia Nechita per 4-1. L'obiettivo è quello di tornare sul tetto d'Europa dopo l'oro conquistato a Alcobendas, in Spagna, nel 2019.

