Irma Testa ha sofferto contro la rognosa irlandese Michaela Walsh, ma è riuscita a trovare il bandolo della matassa e a qualificarsi per la , ma è riuscita a trovare il bandolo della matassa e a qualificarsi per la Finale degli Europei 2022 di boxe femminile . La 24enne campana si è imposta per split decision contro una delle sue grandi rivali tra i pesi piuma, soffrendo forse più del previsto contro un’avversaria che l’ha pressata con insistenza e non le ha mai lasciato un attimo di respiro.

La ribattezzata Butterfly, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, tornerà sul ring di Budva (Montenegro) domani sera per affrontare la bulgara Svetlana Staneva, che oggi ha regolato la greca Pavlina Papadatou con verdetto unanime. La nostra portacolori partirà con tutti i favori del pronostico e ha le carte in regola per andare a caccia del secondo titolo continentale della carriera, dopo quello conquistato tre anni fa ad Alcobendas.

Irma Testa, vicecampionessa del mondo in carica, ha incominciato al meglio il confronto odierno, mettendo in mostra i suoi punti di forza: grande capacità di schivare i colpi avversari, ottima destrezza di gambe, qualità eccelsa nei punti di incontro e precisione magistrale nei pugni portati alla figura dell’irlandese. Walsh rispondeva con la stessa moneta nella seconda frazione e infatti metteva in difficoltà l’azzurra, che faticava a replicare con la consueta brillantezza e non riusciva a controbattere in maniera continua. Irma ha faticato in avvio dell’ultimo round, ma poi ha alzato il ritmo e ha fiaccato la resistenza della rivale, convincendo la maggioranza dei giudici ad assegnarle la vittoria.

